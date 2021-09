Inzaghi: “Giocando così qualificazione alla portata. Ai ragazzi avevo chiesto…”

Le parole del tecnico nerazzurro ai microfoni di Inter TV dopo la sconfitta contro il Real Madrid.

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la sconfitta contro il Real Madrid: "Avevo chiesto coraggio e personalità. I ragazzi hanno fatto un'ottima partita contro il Real Madrid. E' normale che ci sia dispiacere per il risultato, non rispecchia quello che si è visto in campo. Penso lo abbia detto anche Ancelotti. Rimane la prestazione, questo è il calcio. Giocando così la qualificazione sicuramente è aperta e alla nostra portata. Mancato cinismo? Sì. Adesso dovrò rivedere tutto, ma al di là di questo abbiamo trovato un grande Courtois. Walter Zenga? Spero di trovarti presto sul campo perché te lo meriti. I tifosi sono stati pazzeschi, dal primo al 90'. Grande dispiacere per loro, per la società. Non dimentichiamo che giocavamo contro il Real Madrid. Questo va accettato, ma bisogna guardare con fiducia alle prossime partite".