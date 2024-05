«Il segreto di tutto quello che abbiamo fatto sono i ragazzi. Momento particolare di questa stagione? Mi viene in mente Lecce-Inter, la Juve era ancora vicina, è stata una vittoria fondamentale». Simone Inzaghi, dal palco della festa dell'Inter che si sta svolgendo al Castello Sforzesco in centro a Milano, ha parlato così - da quanto riportato da SportMediaset - della stagione che sta per concludersi e che ha portato alla vittoria dello scudetto nonché alla conquista della leggendaria seconda stella.