Italia, Mancini: “Fiducioso per i playoff: andiamo al mondiale e magari vinciamo”

Le parole del commissario tecnico azzurro dopo lo 0-0 di Belfast con l'Irlanda del Nord

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport dopo il pari deludente in Irlanda del Nord che ha negato agli azzurri la qualificazione diretta al mondiale: "Ormai non possiamo far più nulla, abbiamo questa partita a marzo. Ci prepareremo bene. Abbiamo sempre il gioco in mano, ma in questo momento fatichiamo a far gol. Loro erano sempre dietro il pallone e noi un po' di difficoltà in questo contesto le abbiamo. Dobbiamo ritrovare quello che ci ha contraddistinto anche fino ad oggi: abbiamo sbagliato due rigori nelle sfide decisive, se hai occasioni e non segni è così. Ora prepariamoci, a marzo vedremo. La partita con la Bulgaria il più grande rammarico? Avremmo potuto vincere tranquillamente, anche se è capitata ad inizio stagione. Playoff? Sono totalmente fiducioso. Ci ritroveremo a marzo, magari poi vinceremo anche il mondiale".