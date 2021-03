Jacobs: “PIF, interesse concreto per l’Inter. Ma il fondo dice no all’acquisto”

L'inviato di Bein Sports ha parlato del fondo arabo interessato a entrare nell'Inter dopo aver fatto sondaggi anche per il Newcastle

"Resta la mia opinione che il fondo PIF stia discutendo per una quota di minoranza nell'Inter. Stanno quindi offrendo a Suning un modo per compensare il debito. Questa è un'offerta diversa rispetto a quella di BC o Fortress. Diventare proprietario di maggioranza sarebbe una mossa esagerata e non di valore per PIF. Suning deve decidere se mantenere il controllo con una base finanziaria migliore o vendere a titolo definitivo. Sebbene 800 milioni siano stimati come un possibile prezzo di vendita, mi è stato detto che valutano il club circa 1 miliardo. Interesse PIF vero, ma Suning lo conferma anche per far aumentare altre offerte".