Jacobs: “Pif-Inter? Suning spara alto, non bastano i progressi fatti sullo stadio”

A fare il punto sulle voci di un possibile interessamento del fondo PIF per l'Inter ci ha pensato il giornalista di CBS Sports

"La smentita dell'Inter sulla vendita a PIF vicina è vera. Le parti non hanno avuto colloqui recenti o avanzati. Non da settembre. PIF ha considerato sia la proprietà di minoranza che quella di maggioranza. Ma Suning vuole un affare importante. Una quota del 30% e la piena proprietà sono state entrambe esplorate in passato.

Ma Suning sembra volere finanziamenti tampone e valutare il club molto più di quanto viene valuta da Pif o da altri investitori. A meno che il prezzo o le circostanze non cambino rapidamente, mi aspetto che qualsiasi coinvolgimento di KSA avvenga tramite la sponsorizzazione e non la proprietà. PIF è opportunista, ma investe per il valore non per vanità.