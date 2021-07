SI – Joao Mario, per il Benfica l’affare è concluso. Inter, il piano per Dumfries

Gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Joao Mario sempre più vicino al Benfica. L'olandese è il sogno per la fascia destra

Sono giorni chiave per definire, una volta per tutte, il futuro di Joao Mario . Il centrocampista dell'Inter ha infatti chiuso definitivamente la porta allo Sporting Lisbona ed è ormai pronto ad accasarsi ai rivali del Benfica. Questi gli ultimi aggiornamenti sull'affare secondo Sportitalia: "Lato Benfica è una trattativa conclusa, per quanto riguarda l'Inter c'è qualche preoccupazione per non incorrere nella penale dello Sporting Lisbona", riferisce l'emittente.

Per quanto riguarda gli esterni, il club nerazzurro ha deciso di prendersi una pausa di riflessioni non breve. Se avessero la disponibilità, avrebbero individuato Dumfries come l'esterno giusto, ma servono cessioni minori per un gruzzoletto. Si tratta di capire se quando l'Inter entrerà in azione, il giocatore sarà ancora libero. Ecco perché vanno tenuti vivi gli altri nomi come Bellerin.