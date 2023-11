Klaassen: “Inter grande squadra: bello essere qui per cercare di vincere il campionato”

Davy Klaassen, centrocampista dell'Inter, è protagonista insieme a Davide Frattesi, del format di Inter TV "New Brothers". Queste le sue parole: "Ho cominciato a giocare fin da quando ho cominciato a camminare, giocavo sempre con la palla: in squadra dai 4 anni. Mi hanno trasmesso la passione mio padre e mio nonno: già giocavano ed erano grandi tifosi. Ho sempre voluto fare il calciatore, fortunatamente ce l'ho fatta: altrimenti non so cos'avrei fatto. Seguo anche il baseball: mia madre e mia sorella giocavano quando erano giovane: ci sono cresciuto.