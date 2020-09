Inter-Kolarov, ci siamo: in mattinata le visite mediche, poi firma e primo allenamento

È il giorno di Aleksandar Kolarov: il difensore serbo, atterrato nella giornata di ieri a Milano, in mattinata sosterrà la seconda parte di visite mediche, per poi mettere la firma sul contratto che lo legherà per una stagione (con opzione sulla seconda) all’Inter. Subito dopo sosterrà il primo allenamento ad Appiano Gentile. Così scrive Tuttosport:

“Primo giorno da calciatore dell’Inter per Aleksandar Kolarov. Il calciatore serbo è atterrato all’aeroporto di Linate ieri intorno alle 14 e poi ha sostenuto la prima parte delle visite mediche presso il centro di medicina sportiva del Coni a Milano. Kolarov ha dovuto effettuare solo un’integrazione degli esami di idoneità sportiva, visto che li aveva già svolti con la Roma. Oggi saranno completati i controlli medici di rito con una visita presso la clinica Humanitas di Rozzano, dove lavora il dottor Piero Volpi, responsabile sanitario del club nerazzurro.

A quel punto l’ex calciatore della Roma potrà firmare il contratto che lo legherà ufficialmente all’Inter. Previsto un accordo valido per un anno con opzione sul secondo con un ingaggio da 3.5 milioni (alla Roma andrà un indennizzo di 1 milione più 500.000 euro di bonus). Poi Kolarov raggiungerà i nuovi compagni alla Pinetina dove oggi è in programma il primo allenamento agli ordini di Conte, dopo i tamponi sostenuti ieri dai calciatori nerazzurri“.