CdS – Kolarov positivo e isolato. Ci sono due buone notizie per lui e per l’Inter

Altro caso di Covid nello spogliatoio dell’Inter. A farne le spese è stato Kolarov, che per fortuna dell’Inter è asintomatico e non ha avuto alcun contatto con i compagni. Spiega il Corriere dello Sport: “Appena rientrato a Milano, l’ex-romanista è stato sottoposto a un tampone, il cui esito è arrivato ieri. Veniva dalla sua nazionale, liberato perché non in condizioni di giocare a causa di un affaticamento muscolare: significa che non c’è stato alcun contatto con i nerazzurri rimasti alla Pinetina.

La buona notizia è che è asintomatico, ma da ieri è isolato. Kolarov non ci sarà certamente sabato prossimo con il Torino e nemmeno tra una settimana con il Real Madrid. Al momento, il mancino è il terzo interista alle prese con il virus, dopo appunto Brozovic e Padelli, ancora positivo dopo 10 giorni”.