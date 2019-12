Mercato, il Parma apre alla cessione di Kulusevski. Ma ecco cosa pretende dall’Inter

L’Inter segue e insegue Dejan Kulusevski. Il centrocampista dell’Atalanta, in prestito al Parma, fa letteralmente impazzire i dirigenti dell’Inter. Non solo, anche Antonio Conte ha visionato e promosso a pieni voti il talento svedese. I nerazzurri sono pronti a investire 35 milioni di euro per strapparlo all’Atalanta ma solo da febbraio in avanti, chiudendo ora per giugno.

In questa trattativa tra Atalanta e Inter c’è ovviamente da considerare anche il Parma, sottolinea Fabrizio Romano su Calciomercato.com.

Cosa chiede il Parma per liberare Kulusevski a gennaio

“Ebbene, di fronte alla richiesta nerazzurra di liberarlo già nelle prossime settimane, il Parma ha ripetuto di voler tenere Kulusevski fino a giugno facendo rispettare i patti estivi. Per far cambiare idea servirebbe un indennizzo economico molto importante, più che sotto forma di contropartite tecniche seppur gradite. Insomma, il Parma libera lo svedese solo a giugno se non a fronte di un riconoscimento serio, elevato”, sottolinea Romano.