Inter, Lautaro si allena in vacanza e Ibiza. E arriva il commento di Lukaku

Lautaro Martinez si prepara per l'inizio della nuova stagione. Il Toro in vacanza ad Ibiza si sta allenando come testimoniato proprio sui social dallo stesso giocatore. L'argentino non vede l'ora di tornare in campo, con Romelu Lukaku al suo fianco. E proprio Big Rom su Instagram ha commentato, con un orologio e dei puntini. Ci siamo, la LuLa è pronta a tornare. E anche i tifosi non vedono l'ora...