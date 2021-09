Lautaro e Correa, show anche in Nazionale: entrambi in gol con l’Argentina

I due attaccanti dell'Inter nella notte hanno trascinato la Seleccion nel successo per 3-1 contro il Venezuela

C'è tanta Inter nel successo per 1-3 dell'Argentina sul campo del Venezuela, gara valevole per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Lautaro Martinez e Joaquin Correa, dopo i gol segnati contro il Verona con la maglia nerazzurra, si sono ripetuti con quella della Seleccion: apre le marcature il "Toro", bravo a sfruttare un passaggio filtrante di Lo Celso freddando il portiere avversario con un preciso diagonale mancino. Nella ripresa è la volta del "Tucu", che raccoglie una sponda proprio di Lautaro e mette il pallone in rete con un destro dal limite dell'area. Pochi minuti dopo chiude i conti Angel Correa, attaccante dell'Atletico Madrid, prima del gol della bandiera per il Venezuela firmato Soteldo su rigore. È ArgentInter.