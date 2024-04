"Ecco qui, l’ultimo punto nella testa di Lautaro e soci: quello di lunedì è l’ultimo derby di questa stagione ma è probabilmente già il primo della prossima. Siamo nel campo della psicologia sportiva, ma la sesta vittoria consecutiva nella stracittadina complicherebbe anche la strada del Milan in futuro. Con quale testa i rossoneri scenderebbero in campo al primo incrocio del prossimo anno? Per carità, le serie sono fatte per essere interrotte. Ma qualcosa portano in dote, inevitabilmente. Vincere derby e scudetto insieme sarebbe un qualcosa di memorabile. Tanto per dire: a Londra, nel 2004, l’Arsenal festeggiò il titolo proprio contro il Tottenham a White Hart Lane. E ancora oggi c’è un coro Gunners che ricorda l’evento. Il coro per la seconda stella, in casa nerazzurra, è già pronto. È stato già accennato due sere fa contro il Cagliari, ma non ha portato benissimo. Magari lunedì...".