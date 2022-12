Lautaro Martinez: “Non il Mondiale che mi aspettavo, ma sono felice”

Sono state ore piene zeppe di emozioni. A caldo quasi non era riuscito a dire nulla se non grazie a tutti e in lacrime. Lautaro Martinez, però aveva parlato anche ai microfoni di TycSports e le sue parole sono state riprese dai media argentini. «È tutto pazzesco, sono molto contento con i miei compagni, con tutte le persone che sono venute a dare il loro contributo. Non voglio immaginare cosa sta succedendo in Argentina, come ci aspetteranno. Meritavamo questa felicità e alla fine è quello che conta», ha detto in pratica subito dopo la finale.