Comunicato Liga: “Denunce contro la Juventus: chiediamo sanzioni sportive immediate”

Si complica ulteriormente il clima in casa Juventus. Le dimissioni dell'intero board bianconero nella serata di ieri hanno causato un terremoto i cui effetti presto saranno chiari. Intanto, dalla Spagna, la Liga, attraverso una nota, ha annunciato di aver già sottoscritto una denuncia nei confronti del club bianconero. La federazione punta il dito contro la Vecchia Signora per le vicende che sono già sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti, dal caso plusvalenze al taglio degli stipendi.

In questi minuti è arrivata la nota da parte della Liga che spiega nel dettaglio le motivazioni che hanno portato alla denuncia nei confronti della Juventus. La vicenda risale addirittura allo scorso aprile. Dalla Spagna chiedono "sanzioni sportive immediate".

Questo il messaggio: "Dopo le dimissioni del consiglio di amministrazione della Juventus nella tarda serata di lunedì 28 novembre. LaLiga chiede sanzioni sportive immediate al club. LaLiga ha presentato una denuncia ufficiale contro la Juventus alla UEFA nell'aprile 2022 denunciando violazioni del fair play finanziario oggetto di indagine da parte della Guardia di Finanza italiana, un'agenzia esecutiva sotto l'autorità del Ministro dell'Economia e delle Finanze del paese, e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino .

Nello specifico, il reclamo contesta alla Juventus la contabilizzazione di trasferimenti superiori al fair value e la contabilità delle spese del personale, con conseguente violazione dei requisiti di pareggio UEFA. Inoltre, la denuncia accusa la Juventus di aver nascosto il vero stipendio dei suoi giocatori".

La richiesta di sanzioni

"Questo lunedì, nello stesso comunicato che annuncia le dimissioni del suo Consiglio di amministrazione, la Juventus riconosce irregolarità contabili finanziarie, che mirano anche a fuorviare le autorità di fair play finanziario UEFA, tra le altre. Nell'ambito della sua campagna per promuovere un calcio finanziariamente sostenibile in Europa, LaLiga continua a portare avanti queste denunce contro la Juventus e chiede sanzioni sportive immediate da parte delle autorità competenti.