LIVE – Inter-Sassuolo 1-0: Lukaku!!! Il belga porta in vantaggio l’Inter!

L'Inter affronta il Sassuolo nel recupero della 28a giornata di campionato. Per i ragazzi di Antonio Conte la possibilità di allungare sulla seconda che attualmente dista 8 lunghezze dalla vetta

31° - Bravo Lukaku a tener vivo un lancio di Barella, palla per Lautaro che incarta un cioccolatino per Hakimi. Progressione dell'esterno che arriva al cross ma viene rimpallato

29° - Duello Lukaku-Chiriches, palla che esce vicino la linea di fondo in out. Rimessa Inter che rimane avanti

23° - Buona transizione dell'Inter con Lukaku che smorza palla per Barella, affondo del centrocampista che mette una palla in area per Lautaro che non arriva alla deviazione