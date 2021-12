LIVEBLOG – Salernitana-Inter, dai social: “Fifa modalità principiante”

I nerazzurri di Inzaghi aprono all'Arechi un turno importante di campionato: qui le reazioni provenienti dal mondo dei social

Torna di nuovo in campo l'Inter. I nerazzurri sono di scena in casa della Salernitana nell'anticipo che questa sera apre il diciottesimo turno di Serie A. Un match sulla carta favorevole, ma da non sottovalutare, in un giorno denso di emozioni per l'ambiente interista, quello dell'addio ufficiale a Christian Eriksen. In questo spazio, come di consueto, le reazioni provenienti dal mondo dei social.