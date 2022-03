Inter, problema per Brozovic col Liverpool: ecco il motivo della sostituzione

Le condizioni del centrocampista croato che ha chiesto il cambio nel corso della ripresa della gara di Anfield

Problemi fisici non soltanto per Stefan De Vrij questa sera in Liverpool-Inter. Simone Inzaghi torna a Milano preoccupato anche per le condizioni di Marcelo Brozovic, che ha chiesto il campo nella ripresa. Per il croato, secondo quanto appreso da Fcinter1908.it, si tratta di un affaticamento al polpaccio destro. Le condizioni saranno da valutare in Italia in vista dei prossimi impegni.