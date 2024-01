Tramite il proprio profilo Twitter, Bruno Longhi, giornalista, ha detto la sua sul contatto Sommer-Nzola avvenuto durante Fiorentina-Inter e sui commenti fatti dai moviolisti in merito: "Quando - a proposito dell’uscita di Sommer su pallone/Nzola - sento parlare di imprudenza, mi sorge il dubbio che il regolamento del calcio sia stato rivoltato come un calzino. O più probabilmente che alcuni ex arbitri abbiano il cervello capovolto. L’uscita di pugno è da sempre nel repertorio dei portieri e serve per allontanare il pallone dall’area o dalla zona pericolosa".