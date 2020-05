Lotito e le dichiarazioni su Juve-Inter, la FIGC apre un’indagine. Ecco cosa potrebbe succedere

«Oggi io sono a un punto dalla Juventus, e solo per Juve-Inter che vabbè, l’avete vista». Questa frase, pronunciata dal presidente della Lazio Claudio Lotito in un’intervista a Repubblica, è diventata oggetto di indagine da parte della Procura della FIGC. A riportarlo è il quotidiano romano Il Tempo che spiega che il presidente biancoceleste sarà convocato per dei chiarimenti.

DUE OPZIONI – Cosa intendeva Lotito con quelle frasi? Che la partita non sia stata regolare? Potrebbero essere queste le domande degli inquirenti a Lotito e, a seconda delle risposte, potrebbero aprirsi due opzioni: se venisse messa in discussione la regolarità della partita, la FIGC potrebbe aprire un’indagine per illecito sportivo altrimenti il patron della Lazio potrebbe essere deferito per dichiarazioni lesive.

(Il Tempo)