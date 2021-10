Messaggero – Lazio, Luis Alberto via a gennaio? Spunta clamoroso scambio con l’Inter

Il caso Luis Alberto agita la Lazio. Il centrocampista spagnolo, pupillo di Simone Inzaghi, è ai ferri corti con Maurizio Sarri

Il caso Luis Alberto agita la Lazio. Il centrocampista spagnolo, pupillo di Simone Inzaghi, è ai ferri corti con Maurizio Sarri, che ha fatto capire di non vederlo in campo insieme a Milinkovic Savic. Da qui le recenti panchine, che potrebbero continuare anche nel prossimo futuro.

"Il numero 10 non aveva gradito già che il tecnico fissasse lui e Milinkovic nella strigliata di Bologna nello spogliatoio. Sarri lo ha irritato ancora di più con le accuse sbandierate in pubblico, per questo ha reagito con quel like d’istinto. Solo che ormai sono tutti davvero stanchi di ogni suo sfogo incontrollato. Pure Milinkovic al Dall’Ara era offeso, ma ha replicato con l’Inter con tutt’altra classe dentro e fuori dal campo", commenta il quotidiano romano il Messaggero.

"Le uscite di Luis Alberto sono invece fuori luogo: ricordate quella sull’aereo? Da allora Lotito vorrebbe cederlo, in estate era una furia dopo il ritardo ingiustificato in ritiro. Sarri invece voleva conoscerlo, ma ora anche lui non si opporrebbe all’addio a gennaio. Inzaghi lo aveva chiamato a giugno prima di virare su Çalhanoğlu a parametro zero. Visto l’utilizzo dell’ex rossonero, chissà che con l’Inter non possa sorgere uno scambio. Il cartellino di Luis Alberto così si sta sempre più svalutando insieme al suo estro".