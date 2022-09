Inter, Lukaku ad Anversa per la riabilitazione con Lieven Maesschalck. Il rientro…

Riabilitazione in Belgio per Romelu Lukaku, seguito da Lieven Maesschalck. Ecco le indicazioni sul rientro in campo

Riabilitazione in Belgio per Romelu Lukaku. Nelle scorse ore l’attaccante ha lasciato Milano per dirigersi ad Anversa per superare l’infortunio che lo ha costretto al forfait nel derby. L’Inter ha concesso a Big Rom il permesso e spera che una volta tornato possa mettersi a disposizione di Simone Inzaghi pre sosta.