Inter, Lukaku allo scoperto su Eriksen. Biasin: “Ci sono solo due modi per…”

Davvero importanti, soprattutto dopo le tante voci di mercato, le parole di Romelu Lukaku nei confronti di Christian Eriksen. Il centravanti belga ha infatti mostrato il suo supporto nei confronti del trequartista danese, che all’Inter ancora non è riuscito a mostrare il suo potenziale.

E Fabrizio Biasin, sul suo profilo Twitter, ha commentato così le dichiarazioni del 9 nerazzurro: “Lukaku: “Eriksen ha tutte le qualità per diventare un fuoriclasse ed io voglio aiutarlo”. Ci sono due modi per fare il bene della propria squadra: 1) Fare al meglio il proprio lavoro. 2) Aiutare i compagni in difficoltà. Lukaku mette in pratica entrambi”.