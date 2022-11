Lukaku: “Iniziai a giocare dopo la finale Uefa Inter-Lazio del ’98. Da bambino…”

Romelu Lukaku è il protagonista della seconda puntata di “Where are you from?”, il nuovo format dell'Inter realizzato in collaborazione con DAZN.

"Mio padre ha giocato 8-9 anni nella Serie A belga. Il mio primo ricordo del calcio è la finale di Coppa UEFA del '98 tra Inter e Lazio: ho iniziato subito dopo a giocare con il Rupel Boom. Mio padre non aveva l'opportunità di portarmi agli allenamenti, dai 7 ai 9 anni non ho giocato, dopo sono ritornato. Io volevo solamente andare all'Anderlecht: lo Standard Liegi è arrivato prima, ma io volevo andare di là. Ho aspettato un anno, ho segnato 76 gol e l'Anderlecht è venuto a prendermi.

"Con mio fratello Jordan non ci diamo consigli calcistici, anche perchè giochiamo in posizioni diverse. Al massimo ci critichiamo, "avresti potuto fare così, hai sbagliato quello". Sempre con l'intento di aiutare. Quando vai in Nazionale vuoi andare fino in fondo e vincere tutto: questa è la mentalità di chi gioca per il Belgio da 10 anni e che cercano di trasmettere ai più giovani. Siamo un Paese piccolo, ma abbiamo tanti giocatori con talento: dal 2016 abbiamo avuto una grande crescita, speriamo di fare bene al Mondiale e vedremo dove potremo arrivare".