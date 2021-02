Lukaku-Lautaro, numeri da capogiro! L’Inter esulta: è la seconda coppia gol in Europa

I due attaccanti dell'Inter hanno siglato 27 reti in campionato, meglio di loro solo gli attaccanti del Bayern Lewandowski-Muller

Romelu Lukaku ha risposto alle critiche con una doppietta, condita da assist, nel match contro la Lazio che ha portato l'Inter in testa al campionato. Sono 16 i centri del belga in Serie A, un ruolino di tutto rispetto in attesa del derby di domenica pomeriggio contro il Milan. Con la Lazio è andato in gol anche il Toro Lautaro Martinez salendo a 11 reti in campionato.