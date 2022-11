Lukaku corre veloce verso il rientro in campo. E sui social scrive: “Sto facendo lavoro extra”

Romelu Lukaku corre veloce verso il ritorno in campo. Prima con il Belgio, dove si giocherà le sue chance ai Mondiali in Qatar, e poi con l'Inter

Romelu Lukaku corre veloce verso il ritorno in campo. Prima con il Belgio, dove si giocherà le sue chance ai Mondiali in Qatar, e poi con l'Inter alla ripresa del campionato. L'attaccante nerazzurro non vede l'ora di mettersi alle spalle i problemi fisici che ne hanno caratterizzato la prima parte di stagione e, come annunciato da egli stesso sui social, sta effettuando lavoro extra per tornare il prima possibile. Ecco il post Instagram: