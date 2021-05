Serie A, il miglior giocatore in assoluto della stagione ’20-’21 è Lukaku

Il giocatore nerazzurro è considerato per i suoi numeri il miglior giocatore in assoluto del campionato italiano

La Lega Serie A ha comunicato oggi gli MVP della stagione sportiva 2020/2021 : il miglior giovane, portiere, difensore, centrocampista , attaccante e l’MVP assoluto. Il premio come miglior giocatore in assoluto di questa stagione è stato assegnato a Romelu Lukaku.

Dopo Barella, miglior centrocampista, un altro giocatore dell'Inter Campione D'Italia vince il premio per i migliori che la Lega Calcio consegnerà all'inizio della prossima stagione. Il belga è considerato in base ai dati il migliore in assoluto. Con queste motivazioni: