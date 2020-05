Lukaku: “Il Mondiale? È stato difficile per me. Quando sono andato all’Inter, avevo tutta…”

La semifinale persa dal Belgio contro la Francia ai Mondiali in Russia ha lasciato delle cicatrici su Romelu Lukaku. Un colpo di testa di Samuel Umtiti ha condannato i Diavoli Rossi a un passo dal sogno della finale. E l’attaccante non è riuscito a digerire l’eliminazione per lungo tempo: “È stato difficile per me. Quando abbiamo perso con la Francia ai Mondiali, all’inizio non riuscivo proprio a sentire nulla. Eravamo come su una nuvola. Dopotutto, abbiamo raggiunto le semifinali con un piccolo paese, solo undici milioni di abitanti“, ha raccontato l’attaccante nerazzurro ai microfoni di Bleacher Report. “Il dolore è arrivato un mese dopo, quando ho rivisto tutti i video sul Mondiale. È stato difficile. Quell’anno è stato molto difficile per me perché eravamo così vicini al traguardo“. Tuttavia, anche quel periodo ha avuto un lato positivo. “Quando sono andato all’Inter, avevo tutta quella rabbia repressa. Ero come un uomo in missione. “Questo sono io, andiamo! “, ho detto a me stesso“.

(voetbalprimeur)