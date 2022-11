GdS – Lukaku, discreto ottimismo per il Mondiale: situazione in miglioramento

Situazione abbastanza simile per Romelu Lukaku e Paulo Dybala, come si legge sulla rosea: "Per adesso Paulo Dybala e Romelu Lukaku hanno il passaporto in mano. La loro partecipazione al Mondiale è in bilico solo per i noti problemi fisici e i prossimi giorni saranno decisivi. Argentina e Belgio vogliono partire per il Qatar con qualche rassicurazione in più: non si può affrontare una manifestazione complessa e logorante senza avere certezze. E così si attende ancora di avere qualche conferma sul processo di guarigione dei due attaccanti".