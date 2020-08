Lukaku: “Una brutta stagione può capitare, ma devi reagire o cadi. Ho sempre saputo che…”

23 gol al debutto nel campionato italiano. È stata una stagione fin qui da incorniciare per Romelu Lukaku. Arrivato la scorsa estate, l’attaccante nerazzurro è stato uno dei protagonisti principali dell’Inter di Antonio Conte. C’era una certa diffidenza appena sbarcato a Milano, soprattutto perché reduce da una stagione così così al Manchester United. “Un anno brutto può capitare a chiunque nella propria carriera. O reagisci o cadi. Mentalmente ho dovuto fare quel clic”, racconta Lukaku. “Ho sempre saputo che sarei diventato un attaccante. Non so perché, ma ho sempre saputo che avrei segnato molto“.