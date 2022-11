Lukaku, risonanza nella tarda serata di ieri: ci sono miglioramenti. Partirà col Belgio

Romelu Lukaku partirà oggi con il Belgio per il ritiro in Kuwait. Ancora non è sicura la presenza al Mondiale ma ci sono miglioramenti

Romelu Lukaku partirà oggi con il Belgio per il ritiro in Kuwait. Non è ancora guarito e la certezza assoluta che potrà partecipare al Mondiale in Qatar non c'è. Resterà per il momento nella lista dei 26 che è stata annunciata giovedì dal ct Martinez. L'indicazione è arrivata dopo che ieri h a effettuato (in tarda serata) una risonanza magnetica prevista da giorni. Evidenziati miglioramenti.