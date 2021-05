Marchegiani: “Rigore Juve? Riguardando le immagini complicato dire che non c’è in assoluto”

Al commento tecnico per Juventus-Inter, Luca Marchegiani al Club di Sky Sport è tornato sulla partita dell'Allianz Stadium

"Dal vivo ho avuto l'impressione che Cuadrado avesse cercato il rigore. Non so quando deve o non deve intervenire il VAR, ma secondo me ci dobbiamo mettere d'accordo: Irrati è considerato il migliore al VAR, quindi non è che la partita non sia stata considerata. Secondo me Calvarese è un bravo arbitro, ma ieri ha sbagliato partita. Secondo me è stato influenzato da quanto era accaduto prima. Vedendo il contatto dalle immagini, è complicato dire che non c'è in assoluto".