L'Inter si appresta a cambiare società. Il club nerazzurro passerà nelle mani del fondo americano Oaktree che oggi dovrebbe escutere il pegno, dopo che Zhang non è riuscito a saldare il prestito. Il management non cambierò, ma ci saranno circa 20 giorni di blocco per il passaggio di consegne.

"Il posto in consiglio di Marotta, come quello di Antonello, decadrà quando l’attuale Cda verrà sciolto. In un periodo breve il presidente Zhang, o l’organo di controllo in sua vece, avrà l’obbligo di convocare l’assemblea degli azionisti per eleggere il nuovo organo di gestione: 20 giorni circa di amministrazione “ordinaria”, poi i manager di ieri e di domani potranno operare come sempre", spiega La Gazzetta dello Sport.