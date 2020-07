Inter, Marotta incassa un altro assist per Tonali. E ora il Brescia è spalle al muro

Giocatori pronti e giovani talenti. Gli obiettivi dell’Inter, sul mercato, sono ben noti. Anche ieri, Beppe Marotta ha chiarito quali saranno le linee guida del prossimo mercato. Tra i giovani talenti, in prima fila c’è sicuramente Sandro Tonali.

Primo obiettivo di Marotta per il centrocampo, l’Inter si sta avvicinando a piccoli passi alla fumata bianca. Raggiunto l’accordo con il giocatore, ora si cerca la quadra con il Brescia, che partiva da una valutazione monstre di 50 milioni di euro. L’Inter non vuole superare i 30 ma Marotta, secondo Tuttosport, ha incassato nelle ultime ore il forte assist del giocatore, che avrebbe fatto sapere di non voler prendere in considerazione altre destinazioni che non siano la Milano nerazzurra.