Inter, come sono lontani i no dei giocatori: Marotta incassa 4 sì convinti, ora si stringe

C’erano una volta i “no” dei giocatori accostati all’Inter. La precarietà della situazione sportiva e societaria nerazzurra faceva da tappo alla volontà dei calciatori di trasferirsi in nerazzurro. Il nuovo ciclo, iniziato da Suning e portato avanti da Marotta e Conte, ha ribaltato la situazione. Ora, non c’è giocatore che non avverta il fascino di un potenziale trasferimento in nerazzurro.

E così, Beppe Marotta incassa i 4 sì dei giocatori cercati per gennaio.

“Potendo contare sulla preferenza dei giocatori (De Paul, Vidal, Kulusevski e Marcos Alonso ndr), che, a questo punto, dovranno dare il contributo per essere liberati, i dirigenti nerazzurri devono trovare il modo per ritoccare le proposte da mettere sul tavolo dei vari club. E allora la differenza potrebbero farla le cessioni. Non solo quella di Politano, che ha mercato e per cui si punta ad incassare una cifra importante, aprendo di conseguenza anche all’arrivo di un altro attaccante”, sottolinea oggi il Corriere dello Sport.