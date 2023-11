Marotta: “Nandez? Fake-news. Rinnovo? Nel 2027 sarò a nove anni e a quel punto…”

Il dirigente è ancora tornato sul pari con la Juve e ha parlato anche di Cuadrado: «Poco coraggio con la formazione bianconera? Rispondo che il coraggio è una cosa che accompagna la mentalità vincente, noi ce l'abbiamo. Bisogna però anche adeguarsi all'avversario. La Juve era pronta a proporsi non appena avessimo fatto degli errori ed è stata una partita giocata con tanta tattica ma non credo che questa squadra vada migliorata, semmai nei punti persi con le piccole. Per il resto, pareggiare a Torino è un risultato positivo, frutto di una prestazione superiore alla sufficienza. Cuadrado non è in campo? Reduce da un periodo di stop e Inzaghi non lo ha schierato a livello precauzionale, in caso entrerà in un secondo momento».