Juve e Milan, no ufficiale all’Inter. Marotta commenta: “Almeno mi dicano se…”

Continuano le discussioni per la data delle semifinali di Coppa Italia. L’Inter ha chiesto l’inversione tra le gare Juve-Milan e Napoli-Inter, ma ha incassato il no di bianconeri e rossoneri ed è ora in attesa di capire la decisione finale

“A proposito dei dispetti tra presidenti e dirigenti, ieri si è chiuso il capitolo delle semifinali di coppa Italia. Marotta, ad

interista, ha chiesto in Lega conferma ufficiale del no pronunciato da Juventus e Milan a concedere il cambio di calendario in favore di Napoli-Inter. Incassato lo sgambetto, si è arreso con stile. «Non faccio polemiche ma che mi dicano almeno se devo portare la squadra a Napoli il 13 giugno» la legittima chiosa”, si legge su il Giornale.