Marotta: “Sull’Inter sempre enfatizzati problemi che hanno tutti. Onoreremo impegni”

Beppe Marotta, ai microfoni di Sky Sport prima di Inter-Roma, ha assicurato tutti: il club onorerà gli impegni in essere

"Sull'Inter c'è sempre una grande lente d'ingrandimento che enfatizza le problematiche, che sono comuni ad altri club. Le affrontiamo con responsabilità e coscienza. Non ci sono problemi e posso garantire che, nei tempi e nei modi giusti, verranno onorati gli aspetti contrattuali che legano i calciatori alla società".

Lo dice l'ad dell'Inter Beppe Marotta, a Sky Sport, prima del fischio d'inizio della sfida contro la Roma. Marotta racconta del confronto tra Stevan Zhang e la squadra, colloquio in cui il presidente "ha dato un quadro della situazione del calcio, tutto nella massima cordialità. Ha sensibilizzato sul momento del club, ma non ha obbligato nessuno. Sta alla coscienza di ognuno decidere. C'è il massimo rispetto nei confronti dei calciatori, che con lo staff tecnico ci hanno regalato qualcosa di straordinario. L'Inter onorerà fino in fondo i suoi impegni".