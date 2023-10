Marotta: “Lavoriamo a rinnovi. Scommesse? Sconfitta anche senza giocatori Inter. Lautaro…”

Il caso scommesse? Putroppo è un grande rammarico e un'amarezza per un dirigente come me di lungo corso, significa che non siamo stati in grado fino ad oggi di inculcare i giusti valori a questi ragazzi, non siamo riusciti ed è una sconfitta in attesa di capire cosa succederà. Una sconfitta per tutta la classe dirigenziale. Dobbiamo cercare di fare attività di prevenzione, queste situazioni sono brutte e possono creare danni a tutto il sistema. Una sconfitta se uscisse un calciatore dell'Inter? Lo è già, anche se non ci fossero calciatori dell'Inter. Significa che il sistema calcio dimostra di avere grosse lacune. Dimissioni di Gravina? Ritengo che non è il modo giusto e costruttivo chiedere le dimissioni di qualcuno, ma di collaborare per raggiungere obiettivi per un'attività sostenibile, che possa valorizzare le proprie risorse.