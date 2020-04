Ag Martinez Quarta: “Emozionante l’elogio di Zanetti. Speriamo possa andare all’Inter”

Intervistato dai colleghi di Calciomercato.com, Gustavo Goni, agente di Lucas Martinez Quarta, difensore centrale 23enne del River Plate, ha commentato le parole pronunciate da Javier Zanetti sul suo assistito: “E’ sempre molto importante ricevere degli elogi da parte di un ex giocatore così importante come Javier Zanetti. Sicuramente è stato emozionante per lui”.

Negli ultimi anni diversi giocatori argentini hanno scritto la storia dell’Inter: il prossimo sarà Martinez Quarta?

“Non lo so ma speriamo davvero. Speriamo perché stiamo parlando di un club importante come lo è anche il Milan. Sarebbe importante per il Chino giocare in una di queste due squadre”.

C’è una trattativa con l’Inter?

“Non ho avuto contatti particolari con loro. Al di là delle parole di Zanetti non c’è molto, per il momento”.

Può confermare che ha una clausola rescissoria da 22 milioni di euro?

“Si, esatto”.

Crede che, dopo l’emergenza Coronavirus, il valore del suo cartellino potrebbe essere più basso?

“Può essere, certo. Molto dipenderà dall’entità delle offerte che arriveranno. Io credo che andremo incontro a un mercato diverso. Serviranno flessibilità e immaginazione per intavolare degli affari. Sarà un mercato difficile”.