Materazzi: “L’Inter ha dimostrato di essere sul pezzo, ma occhio al Toro. Voglio passare…”

Ospite dell'ultima puntata del 2021 di Kick Off alla vigilia di Inter-Torino, Marco Materazzi ha presentato i prossimi avversari

"Juric non è un piccolo Gasperini, ma è un altro Gasperini. Gaso negli anni ha acquisito esperienza e credibilità. A Bergamo lo seguono tantissimo. Juric ha sempre dimostrato di essere molto bravo, vedremo le sue qualità quando avrà una squadra di qualità ancor più alta. Dicono che giocare contro Gasperini è come andare dal dentista e, purtroppo, contro Juric è la stessa cosa. Non sarà una partita facile, anche perché è l'ultima prima di Natale e bisogna restare concentrati, si corre il rischio di essere distratti. Bisogna dare continuità. L'Inter è campione d'inverno, ma era 7 punti dietro. Questo fa capire come basti poco per perdere il comando. Bisogna stare sul pezzo e concentrati, ma la squadra ha già dimostrato di avere queste doti. Mi auguro di poter fare un Natale sereno".