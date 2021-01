Inter, Mentana: “Bella vittoria. Preoccupa Lukaku out, ma soprattutto la presenza di…”

“Per i fratelli interisti: oggi bella vittoria, super Lautaro, Hakimi è una freccia. Ora in vista dei prossimi turni preoccupa la possibile assenza di Lukaku, ma soprattutto la possibile presenza di Vidal”. Questo il commento di Enrico Mentana, direttore del TG La7 e noto tifoso dell’Inter, in merito alla roboante vittoria dell’Inter di oggi sul Crotone per 6-2. Il giornalista ha infatti elogiato quanto fatto dalla squadra di Antonio Conte, non risparmiando una battuta sul rendimento scadente sin qui di Arturo Vidal.