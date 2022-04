Mentana: “A Inzaghi do 8. Dybala? All’Inter serve altro, non farei pazzie per lui”

Enrico Mentana, giornalista e noto tifoso dell'Inter, ha commentato il momento nerazzurro dopo la vittoria della squadra di Inzaghi a Torino

In collegamento con 'Supertele', programma DAZN, Enrico Mentana, giornalista e noto tifoso dell'Inter, ha commentato il momento nerazzurro dopo la vittoria della squadra di Inzaghi a Torino contro la Juventus:

"Ero curioso di vedere l'Inter e di sicuro dal punto di vista del gioco non era la squadra della prima parte di stagione. Se non altro, c'è stata tenacia. Milan e Napoli hanno dimostrato cose importanti, sono lieto che l'Inter sia lì a giocarsela con loro. Tutte hanno perso dei punti in maniera strana, ma questo rende più bella la volata. Non ho la minima idea di chi possa vincere il campionato".

BROZOVIC - "L'Inter, se si facesse la classifica togliendo le partite senza Brozovic, sarebbe in testa al campionato. Per il lavoro che fa, fa giocare l'Inter in 11 e mezzo. Non abbiamo un vice Brozovic e anche contro la Juventus, pur non giocando la sua miglior partita, è stato l'elemento equilibratore".

INZAGHI E DYBALA - "A Inzaghi do un 8 pieno: prendi una squadra che ha vinto lo scudetto e le togli Lukaku, Hakimi ed Eriksen... lui ha fatto un miracolo nella prima parte di stagione. Se riuscisse a dare nuova sicurezza all'Inter, la squadra può tornare competitiva. Possiamo tranquillamente vincere lo scudetto in questa lotta a tre. Dybala? Penso che all'Inter serva altro, poi magari ci farà fare il salto di qualità. Ma io penso a qualcos'altro, se guardo anche l'anagrafe di Dzeko. Bisogna trovare una punta giovane. Non farei pazzie per lui".

HANDANOVIC - "Non gli si perdona nulla, anche perché non fa della simpatia la sua qualità migliore. Ma è il capitano e, se andiamo a vedere quello che ha fatto, con noi ha fatto molto bene. Il problema c'è, ma l'Inter ha già ovviato con una scelta fatta (Onana, ndr)".

