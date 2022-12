TMW – Inter, dalla priorità Thuram a Gosens e l’addio di Dumfries: il punto sul mercato

Nomi in entrata e in uscita per il mercato dell’Inter. A fare il punto sulle strategie nerazzurre in vista di gennaio è TMW

Nomi in entrata e in uscita per il mercato dell’Inter. A fare il punto sulle strategie nerazzurre in vista di gennaio è TMW, che parte dalle ultime su Marcus Thuram: “Thuram resta una delle priorità per il mercato in entrata dell'Inter. La tentazione dei dirigenti nerazzurri è quella di bruciare la concorrenza, anticipando l'arrivo del francese a gennaio dietro pagamento di un piccolo indennizzo al 'Gladbach. Operazione che ad ogni modo si prospetta complicata.