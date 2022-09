Mercato, Premier League mostruosa: un solco con le altre leghe, spesi 1,74 miliardi

L'aumento del costo della vita sta mettendo in ginocchio tante persone nel Regno Unito, ma l'aumento dei prezzi tocca anche la ricca Premier League, i cui club in questa stagione rischiano di sfondare il record di valore della campagna trasferimenti, che risale al 2017/18 ed e' pari a circa 2,15 miliardi di euro.

In attesa di conoscere i dati in chiusura della finestra estiva, prevista stasera, finora la spesa lorda delle 20 squadre del campionato inglese e' stata di 1,5 miliardi di sterline (1,74 mld in euro), superando il record del 2017 che nello stesso intervallo temporale era stato di 1,43 miliardi e superando gia' l'intera spesa della stagione precedente (1,44 miliardi di sterline, 1,67 mld euro).

A dare una spinta decisiva verso nuovi primati sono state quasi tutte le big del campionato. Ad esempio, solo negli ultimi giorni, lo United ha investito 95 mln di euro per l'attaccante 22enne dell'Ajax Antony, quarto giocatore piu' costoso nella storia della Premier League, ma gia' in precedenza aveva pagato quasi 70 mln il centrocampista brasiliano Casemiro.

Il Chelsea del post Abramovich non ha deluso Thomas Tuchel, che ha potuto spendere 290 milioni per migliorare la rosa a sua disposizione, 80 dei quali per il difensore francese Wesley Fofana, ma non e' detto che nelle ultime ore il conto non salga ancora.