Mercato, Psg fa cassa: Kehrer passa al West Ham, ecco la cifra incassata

Il Psg libera spazio in difesa e fa cassa con la cessione di Thilo Kehrer. Il difensore tedesco, offerto anche all'Inter nell'ambito dell'affare Skriniar, si è trasferito al West Ham, che pagheranno al Psg 12 milioni di euro. Lo riferisce Sky Sports UK.

Kehrer è già in Inghilterra per le visite mediche e per firmare il suo contratto con gli Hammers.