Laporta svela: “Messi all’Inter? Ho dovuto rifiutare questa cifra choc. Suo padre mi chiese…”

Messi all‘Inter. Un sogno che ha ormai qualche anno, che si trascina nell’animo dei tifosi da tempo, che in più occasioni ha avuto la possibilità di concretizzarsi in realtà. Come nel 2006, quando Massimo Moratti, da sempre pazzo dell’argentino, arrivò a offrire ben 250 milioni di euro:

AMORE PER IL BARCELLONA – “In estate voleva partire, era molto deluso da come era stato trattato, è una questione in cui non entro ma insisto, ama il Barcellona e sono sicuro che darà una possibilità al Barcellona. Mi vedo capace di avere una conversazione con lui al momento opportuno per aiutarlo a decidere il meglio per il Barcellona e per lui”.

OFFERTA INTER – “So che ci darà un margine, nonostante abbia delle offerte. Ma quelle le ha sempre avute: nel 2006 Moratti mi ha offerto 250 milioni e ha detto no. Lì ho visto la stima di Messi e della sua famiglia per il Barcellona. Suo padre mi ha chiesto cosa avrei fatto come padre e io gli ho detto che la cosa migliore era restare, gli ho detto che avremmo formato una squadra che lo avrebbe accompagnato a raggiungere i più grandi successi, che avrebbe toccato la gloria e fatto la storia. Ho visto il suo amore per il club, la città. Vive in un posto dove tutta la sua famiglia è a suo agio”.

FUTURO – “Non è una questione di soldi, ma dobbiamo essere all’altezza e dobbiamo riservare loro un trattamento, una stima e un apprezzamento professionale quasi familiari. Penso che ci sarà tempo per parlare, anche se il calendario e le dinamiche sono quelle che sono, se le elezioni fossero state prima, gli accordi sarebbero stati raggiunti prima“.

(Fonte: Onda Cero)