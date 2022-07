Milenkovic, l’Inter ha pronta offerta da 15 milioni. E col serbo c’è già bozza d’accordo

Perso Bremer, l'Inter cerca di trattenere Skriniar e punta il difensore della Fiorentina per sistemare il reparto arretrato

L'Inter è alla ricerca di un difensore. L'obiettivo è di trattenere Skriniar e di inserire un giocatore che prenda il posto di Ranocchia, passato al Monza a parametro zero.

"L’Inter si lecca le ferite della beffa Bremer e ha messo nel mirino Nikola Milenkovic (Fiorentina) per rinforzare la difesa. Col serbo c’è già una bozza d’accordo per un quinquennale da 2,5 milioni a stagione, mentre per la Fiorentina è pronta un’offerta intorno ai 15 milioni", spiega il Giornale.