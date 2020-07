Milinkovic-Savic all’Inter? Repubblica: “Suning vuole spendere ma è difficile a meno che…”

“L’arrivo a destra di Hakimi è una dichiarazione programmatica”. L’edizione odierna di Repubblica evidenzia la potenzialità del colpo messo a segno dall’Inter. L’esterno marocchino ha svolto, nella giornata di martedì, le visite mediche e ha posto poi la firma sul contratto che lo lega ai nerazzurri. Suning è intenzionata ad investire per migliorare nuovamente la rosa a disposizione di Conte ma deve fare i conti con i limiti e i paletti dell’UEFA: “Il fair play Uefa non permette di svenarsi. Difficile puntare a Milinkovic senza cedere Lautaro, per dire. La proprietà sarebbe disposta a spendere, l’ha detto Marotta”, spiega proprio Repubblica.