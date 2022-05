Sky – Mkhitaryan, Inter sempre più fiduciosa. Perisic prende tempo. E Dybala…

Secondo quanto riportato da Sky Sport, cresce la fiducia dell'Inter per Mkhitaryan: slitta, invece, la deadline per la risposta di Perisic

Secondo quanto riportato da Sky Sport, cresce la fiducia dell'Inter per Mkhitaryan: la proposta fatta all'armeno è importante e, in attesa di capire se la Roma farà una contromossa, in casa nerazzurra c'è ottimismo per la chiusura positiva della trattativa.